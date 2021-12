Fed: Powell, 'no a stop immediato acquisti, meglio approccio graduale'

15 dicembre 2021 a

Roma, 15 dic. - (Adnkronos) - La Federal Reserve ha scelto di "non interrompere adesso gli acquisti" ma 'solo' di accelerare la riduzione perche "abbiamo imparato che è meglio adottare un approccio graduale per fare gli aggiustamenti. I mercati possono essere sensibili a questo e abbiamo pensato che la strada giusta da percorrere fosse quella di raddoppiare la velocità" del tapering, il che ci porta "praticamente a due riunioni di distanza dal finire" gli interventi. Lo sottolinea in conferenza stampa il presente della Federal Reserve Jerome Powell sottolineando come la scelta di "ridurre i nostri acquisti più rapidamente" è legata a "pressioni inflazionistiche elevate e a un mercato del lavoro in rapido rafforzamento" che fanno sì che "l'economia non ha più bisogno di quantità crescenti di sostegno".

"Inoltre, una conclusione più rapida dei nostri acquisti di attività ci metterà in una posizione migliore per affrontare" i possibili sviluppi economici, ha aggiunto, precisando che "restiamo pronti ad adeguare il ritmo degli acquisti se giustificato dai cambiamenti nelle prospettive economiche".