Basket: Nba, Magic ko e quinta vittoria di fila in trasferta per gli Hawks di Gallinari

Orlando, 16 dic. - (Adnkronos) - Gli Atlanta Hawks (14-14) di Danilo Gallinari vincono in trasferta per 111-99 contro gli Orlando Magic (5-24). A guidare gli ospiti ci pensa Trae Young che, nonostante un infortunio al collo subito sul finire di terzo quarto a seguito di un colpo involontario dato da Cole Anthony, chiude con 28 punti e 11/22 al tiro un match in cui è il miglior realizzatore. Determinanti anche i 21 punti con 10 rimbalzi di John Collins. Gli Hawks allungano così a cinque la striscia di vittorie lontano dalla Georgia, segnale incoraggiante dopo il record di 1-8 raccolto in trasferta in avvio di stagione.

Altra doppia cifra per Danilo Gallinari in uscita dalla panchina - uno dei tre oltre quota 10 punti a gara in corso, assieme a Cam Reddish (13) e Lou Williams (14). Sono 10 quelli messi a referto dal numero 8 azzurro, che chiude con 2/4 dall'arco, 3 rimbalzi e 3 assist a referto in 24 minuti d'utilizzo. I due giocatori più produttivi in uscita dalla panchina però lì ha Orlando, che non riesce a sfruttare al meglio i 19 punti di Mo Wagner e i 18 con 17 tiri di Terrence Ross.