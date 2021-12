Menarini Silicon Biosystems lancia una nuova applicazione per la piattaforma DEPArray™ PLUS che consente l'identificazione di mutazioni tumorali anche nelle biopsie più piccole

16 dicembre 2021 a

a

a

La nuova applicazione consentirà l'analisi di quelle biopsie con un contenuto di cellule tumorali troppo basso per i metodi convenzionali di analisi molecolare e offrirà ai laboratori di patologia un flusso di lavoro validato per individuare mutazioni potenzialmente in grado di guidare la terapia anche nelle biopsie più complesse

BOLOGNA, Italia e HUNTINGDON VALLEY, Pennsylvania, 16 dicembre 2021 /PRNewswire/ -- Menarini Silicon Biosystems (MSB), azienda leader nel campo delle tecnologie per l'analisi delle cellule rare, ha annunciato oggi il lancio della nuova applicazione "DEPArray FFPE Rescue"* che consente l'analisi molecolare di campioni FFPE (fissati in formalina e inclusi in paraffina) con basso contenuto di cellule tumorali. Grazie alle tecnologia DEPArray PLUS*, è infatti possibile isolare un numero sufficiente di cellule tumorali anche da quei campioni precedentemente scartati a causa delle piccole dimensioni, per poi effettuare il sequenziamento del DNA. L'uso della tecnologia DEPArray può quindi ridurre il tasso di fallimento delle analisi molecolari su campioni FFPE a basso contenuto tumorale e fornire informazioni preziose sulle mutazioni presenti nel tumore. Questo potrebbe nel futuro migliorare la possibilità di reclutamento per gli studi clinici e consentire a un maggior numero di pazienti l'accesso a nuove terapie mirate.

L'analisi dei campioni FFPE tramite metodi di sequenziamento Next Generation Sequencing (NGS) sta diventando sempre più importante per individuare le mutazioni potenzialmente in grado di guidare la terapia e migliorare la capacità dei medici di ottimizzare le strategie terapeutiche.

Tuttavia, non tutti i campioni FFPE sono idonei per l'analisi molecolare. Il tasso di fallimento oscilla tra il 5 e il 15%, e il motivo principale è il basso contenuto tumorale del campione. La tecnologia DEPArray rende possibile isolare piccoli gruppi di cellule tumorali da questi campioni e consente poi la loro analisi e il sequenziamento tramite NGS.

Secondo il Dottor Javier Hernández Losa, direttore del Laboratorio di Biologia Molecolare del dipartimento di Patologia presso l'Ospedale Universitario Vall d'Hebron di Barcellona: «La piattaforma DEPArray ci consente di eseguire analisi genetiche inequivocabili su campioni FFPE che hanno fallito la procedura standard NGS e di individuare mutazioni potenzialmente in grado di guidare la terapia». MSB e l'Ospedale Universitario Vall d'Hebron hanno recentemente avviato una collaborazione per un'attività di ricerca che, grazie all'utilizzo di DEPArray, mira ad ampliare le tipologie di campioni analizzabili. Il laboratorio del dipartimento di Patologia presso l'Ospedale Universitario Vall d'Hebron esegue analisi molecolari per molti ospedali della Catalogna. Il suo scopo è quello di istituire un servizio di analisi NGS in tutta la regione per fornire informazioni utili ai medici per migliorare il loro processo decisionale e l'assistenza ai pazienti.

Il Professor Lorenzo Leoncini, capo del dipartimento di Biotecnologie Mediche e direttore del reparto di Anatomia Patologica presso l'Università di Siena, ha aggiunto: «La tecnologia DEPArray ha aiutato a recuperare campioni di tessuto con un contenuto di cellule tumorali inferiore al 5% per ottenere dati affidabili sulle mutazioni tumorali.Stiamo inoltre pianificando di usare questa tecnologia in diversi nuovi progetti di ricerca. Ad esempio, useremo DEPArray per studiare le cellule tumorali nel linfoma di Hodgkin, dove l'isolamento delle cellule rare è particolarmente complesso in quanto sono presenti in una percentuale molto bassa rispetto alle cellule normali».

«Siamo felici di poter offrire la nostra tecnologia per risolvere il problema dell'analisi di biopsie FFPE con bassa cellularità tumorale», ha affermato Fabio Piazzalunga, presidente e CEO di MSB. «Riducendo il numero di campioni non processati il DEPArray potrebbe agevolare il lavoro dei laboratori di patologia e supportare le aziende farmaceutiche coinvolte in studi clinici al fine di accelerare la selezione dei partecipanti».

Informazioni su Menarini Silicon Biosystems

Menarini Silicon Biosystems offre tecnologie e soluzioni avanzate per lo studio delle cellule rare che forniscono ai ricercatori clinici accesso a una risoluzione senza precedenti nell'analisi delle cellule e la loro caratterizzazione molecolare.

Menarini Silicon Biosystems, con sede a Bologna e a Huntingdon Valley (Pennsylvania, USA), è una società interamente controllata dal Gruppo Menarini, multinazionale farmaceutica, biotecnologica e di diagnostica, con sede a Firenze e con oltre 17.000 dipendenti in 140 paesi.

* Solo per uso di ricerca. Da non utilizzare nelle procedure diagnostiche.

TRADUZIONE: IN CASO DI CONFLITTO, VALE LA VERSIONE INGLESE

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1362208/Menarini_Logo.jpg

Linda PAVY – [email protected]