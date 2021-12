Manovra: Salvini, 'in ritardo? Al lavoro per tagliare tasse'

16 dicembre 2021 a

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "La manovra arriva in ritardo? Noi siamo al lavoro per tagliare le tasse". Taglia corto Matteo Salvini, arrivando a Coldiretti, chi sottolinea i tempi della manovra in Aula. "Noi aggiunge - siamo al governo per trovare altri soldi per taglaire le bollette, noi abbiamo un metodo opposto a quello della Cgil, che dice solo no".

Sullo sciopero ribadisce: "Bloccare il paese a Natale non ha senso, non mi sembra una scelta saggia, per la prima volta anche i pensionati hanno una pensione più pesante. Ci aiutassero - dice ancora rivolto ai sindacati - a trovare più soldi in Parlamento per tagliare le bollette di luce e gas, magari a partire dal taglio al reddito di cittadinanza".