Covid: Giani, 'per bambini vaccini sono sicuri, la scienza è univoca'

Firenze, 16 dic. - (Adnkronos) - "La vaccinazione sui bambini è importantissima. Sappiamo le cautele che comporta, che tutti, anche i genitori che hanno fatto le corse per prenotarsi e vaccinarsi, pensano quando c'è il proprio figlio di mezzo. Però la scienza è univoca e i risultati sono chiarissimi: negli Stati Uniti, dove sono stati già fatti 5 milioni di vaccini ai bambini, non ci sono casi significativi che inducano a una percezione diversa". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, all'hub del Mandela Forum di Firenze in occasione dell'avvio della campagna di vaccinazione anti Covid per i bambini nella fascia di età tra 5 e 11 anni.

Giani ha sottolineato che "se in Toscana abbiamo un indice di contagio che è di 130-140 ogni 100.000 abitanti, per i bambini è tre, quattro volte tanto: fino ai 12 anni l'indice stamattina supera addirittura 450"