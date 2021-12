Ue: Meloni, 'Draghi ha vantaggio poter interloquire alla pari con tutti'

16 dicembre 2021 a

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Draghi ha una autorevolezza che in Europa si può spendere, ma non sempre l'ha usata per ora". Così Giorgia Meloni, leader di Fdi, arrivando a Coldiretti, rispondendo a una domanda sulla gestione dei flussi dei migranti. Poi Meloni allarga il discorso agli altri temi europei, ricordando come "Draghi abbia le carte in regola per ricostruire l'equilibrio in Europa, rispetto allo strapotere delle altre nazioni, l'Italia non è l'ultima ruota del carro, solo che non se ne rende conto". "Draghi - conclude - deve utilizzare il vantaggio che ha, che può interloquire alla pari con tutti".