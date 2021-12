Olimpiadi: Malagò, 'accordo su diritti Tv Pechino? Tifo per Rai, nel pacchetto c'è anche Parigi 2024'

16 dicembre 2021 a

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Accordo Discovery-Rai? Sono il primo tifoso per la Rai. Spero che si trovi una soluzione, sinceramente sarebbe molto triste se la Rai non trovasse l'accordo". Lo ha detto un preoccupato Giovanni Malagò, presidente del Coni, a margine della Giunta di oggi, commentando la trattativa sulla vendita dei diritti tv delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. "Fra quattro anni noi abbiamo le Olimpiadi di Milano-Cortina, sarebbe abbastanza incredibile se la Rai non trasmettesse Pechino e ricordo anche che nel pacchetto di Pechino ci sono le Olimpiadi estive di Parigi 2024. Facciamo il tifo, auspichiamo che si trovi una soluzione. So che le parti sono vicine", ha aggiunto Malagò.