Coni: Malagò, 'firmato atto notarile per passaggio immobili da Sport e Salute'

16 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - “Questa mattina è stato firmato il documento ‘Immissione e Possesso', l'atto notarile che finalmente sancisce il passaggio degli immobili previsti per legge da Sport e Salute al Coni. Abbiamo concluso con il rogito. Da oggi abbiamo anche formalmente le chiavi di casa dei centri di preparazione olimpica”. Lo ha annunciato il presidente del Coni Giovanni Malagò, nel corso della conferenza stampa post Giunta. "Siamo in attesa della definizioni dopo l'eccellente lavoro della Funzione Pubblica e la piena condivisione delle autorità di governo, dello sport e del Coni. Ci auguriamo che avvenga il prima possibile la formalizzazione degli accordi politico-istituzionali”, ha aggiunto Malagò in riferimento alle questioni pendenti relative al personale spettante al Coni.