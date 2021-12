Il Polo Tecnologico Be Factory di Trentino Sviluppo: building sostenibile e innovativo

16 dicembre 2021 a

Schneider Electric segnala che Team Building, parte della sua rete di partner EcoXpert di Schneider Electric, ha realizzato con le sue tecnologie innovative e sostenibili le soluzioni di Smart Building in Progetto Manifattura – Be Factory, il polo tecnologico dell'agenzia Trentino Sviluppo dedicato a economia circolare, edilizia intelligente, mobilità sostenibile, energie pulite, biotecnologie e industria dello sport.

Il polo è ospitato in spazi che si estendono su 25.000 metri quadrati, ricavati dalla riqualificazione dell'ex opificio tabacchi di Rovereto (TN) e rappresenta un centro di innovazione industriale destinato a supportare le strategie di sviluppo dell'ecosistema imprenditoriale della provincia autonoma di Trento.

Be-Factory è un'area low carbon, a basso impatto paesaggistico e ad alto livello di prestazioni energetiche e di comfort, a disposizione di industrie, piccole e medie imprese, e startup innovative che dialogano e attivano sinergie di business per affrontare le sfide dell'economia circolare e della sostenibilità; è inoltre uno spazio verde connesso alla città di Rovereto, che offre un nuovo luogo di aggregazione alla cittadinanza e alle scuole del territorio.

Stante l'attenzione massima ai criteri di sostenibilità ed efficienza, Trentino Sviluppo ha richiesto di potere ottimizzare tutti i consumi elettrici e di poter disporre di un'unica piattaforma di Building Management in grado di gestire riscaldamento, raffrescamento radiante, trattamento dell'aria, illuminazione, distribuzione elettrica; di monitorare tutti i consumi energetici e termici; tenere sotto controllo lo stato di funzionamento degli impianti elettrici; gestire il sistema di rilevazione incendi e lo storico degli allarmi a tutela degli occupanti.

Grazie alla collaborazione tra gli esperti Schneider Electric e alle approfondite competenze sull'integrazione di sistemi di Team Building, è stato creato un progetto altamente innovativo, basato sull'architettura EcoStruxure, in grado di garantire l'integrazione di impianti di illuminazione, riscaldamento e ventilazione, distribuzione elettrica.

L'utilizzo di protocolli di comunicazione aperti come KNX e Modbus ha consentito a Team Building la massima integrazione nella piattaforma di gestione energetica e supervisione EcoStruxure Building Operation di Schneider Electric.

L'EcoXpert Team Building ha operato come system integrator scegliendo le tecnologie Schneider Electric per soddisfare gli ambiziosi obiettivi posti dal committente: dal software di gestione e controllo dell'edificio EcoStruxure Building Operation, fino all'integrazione dei quadri elettrici smart (sempre di Schneider Electric) e di tutti gli impianti tecnologici, sempre con soluzioni Schneider, realizzata dalla ditta Grisenti di Trento.

“La sinergia tra le varie parti è stato il plus che ha portato al successo di questa realizzazione” ha commentato Alessandro Meneguz, Responsabile Commerciale di Team Building “Sapevamo che puntare sulle soluzioni tecnologie di Schneider Electric sarebbe stata la scelta più giusta. Per non parlare del supporto tecnico costante su cui possiamo contare”.

Ora Trentino Sviluppo dispone in Be Factory di un sistema “stratificato”, che da un lato consente la gestione remota dell'edificio in tutte le sue funzioni e dall'altro permette alle aziende insediate - tramite un sistema di accesso sicuro “Single Sign On” - di impostare secondo le proprie esigenze i parametri ambientali e di controllo che desiderano.

Le caratteristiche di questa realizzazione sono state attestate anche da un prestigioso riconoscimento: Team Building, infatti, ha vinto con Be Factory il premio come Miglior Progetto Nazionale durante il KNX Day 2021, guadagnandosi questo risultato in particolare grazie all'integrazione dei sistemi di illuminazione DALI realizzata in modo innovativo.

“Volevamo che Be Factory rappresentasse in modo evidente la strategia di sviluppo imprenditoriale che proponiamo alle imprese del territorio” ha detto il presidente di Trentino Sviluppo Sergio Anzelini “La vocazione alla crescita sostenibile, favorita da una costante ricerca di innovazione, si riflette nelle caratteristiche di questi spazi”.

“Gli edifici del futuro hanno esattamente le caratteristiche che si ritrovano in Be Factory: sono spazi sostenibili, iper-efficienti, resilienti e incentrati sul benessere e sulle esigenze delle persone che li vivono” commenta Saul Fava, Vicepresidente della divisione Digital Energy di Schneider Electric. “La chiave per integrare tutti gli elementi che concorrono nel trasformare questa visione in realtà è l'applicazione delle tecnologie digitali: dispositivi smart, connettività, software e servizi che consentono di gestire l'energia, i consumi, le prestazioni e il comfort controllando ogni parametro in tempo reale, in modo dinamico e flessibile per adattarsi all'evoluzione delle esigenze. Il Partner EcoXpert Team Building ha saputo sviluppare, con le nostre migliori tecnologie, una best-practice da cui prendere esempio”.

Una testimonianza viene anche dall'azienda che si è occupata dell'iter di certificazione, Habitech, e che ha a sua volta sede nella struttura.

“La mission di Habitech è la trasformazione del mercato dell'edilizia e dell'energia in ottica sostenibilità.” – dice Francesco Gasperi, Direttore Generale di Habitech – “Anche Progetto Manifattura, dove abbiamo i nostri uffici e per il quale abbiamo seguito l'iter delle certificazioni ARCA e LEED, segue questa direzione: grazie anche alle soluzioni di energy e building management di Schneider Electric, il progetto ha rispettato i più alti standard qualitativi in ambito sostenibilità, così da permettergli l'ottenimento del livello LEED Gold”.

