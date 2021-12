Quirinale: Di Maio, 'Draghi va protetto da giochi politici, stop rumors'

16 dicembre 2021 a

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Il prossimo Presidente si sceglie con l'obiettivo di eleggere un Presidente che tuteli l'interesse e l'unità nazionale" Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un'intervista al 'Corriere.it'.

Quanto all'ipotesi Mario Draghi al Colle, "i partiti non si possono permettere di giocare sul suo nome - dice il responsabile della Farnesina - Draghi va protetto dai giochi politici, non bisogna tirarlo per la giacca" in un momento così delicato in cui, tra Pnrr e lotta alla pandemia, al governo serve "concentrazione". Dunque "bisogna smetterla con i rumors" sul suo nome.