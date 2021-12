Montagna: valanga in provincia di Sondrio, grave scialpinista

16 dicembre 2021 a

Milano, 16 dic. (Adnkronos) - Uno scialpinista di circa 40 anni è stato travolto da una valanga in Valfurva, in provincia di Sondrio, ed è rimasto gravemente ferito. L'incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno, in un luogo impervio in zona Malerbe. Lo scialpinista è stato recuperato dal soccorso alpino con numerosi traumi multipli ed è stato portato con l'elisoccorso all'ospedale di Sondalo. Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenuti anche i carabinieri.