M5S: Di Maio, 'con Conte rapporto franco e onesto, leadership salda'

16 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Diversità tra me e Conte? Credo che avere opinioni diverse sia la pluralità di una forza politica e non una spaccatura. Con Conte il dialogo è franco e onesto, e io sostengo questo nuovo corso, credo che bisogna dargli tempo per organizzare e strutturare il Movimento. Tra me e Conte c'è lo stesso obiettivo, fare in modo che il M5S porti avanti le battaglie dei cittadini italiani". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un'intervista al 'Corriere.it'. Quella dell'ex premier, per il responsabile della Farnesina, è una leadership "salda. D'altronde ha appena iniziato", fa notare.