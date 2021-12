L.elettorale: Di Maio, 'proporzionale con sbarramento è l'ideale'

16 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "In un Paese come il nostro, dove ci sono quattro forze tra il 20 e il 15 per cento e differenze territoriali, una legge proporzionale credo sia ideale, con uno sbarramento che eviti il proliferare di micro-forze". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un'intervista al 'Corriere.it'.

Per il responsabile della Farnesina, "significa comunque cercare la concertazione in Parlamento dopo le elezioni, cosa che è successa anche con il Rosatellum che è maggioritario. Il Paese finché avrà una democrazia parlamentare con la fiducia al governo avrà bisogno di una legge proporzionale".