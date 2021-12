16 dicembre 2021 a

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Lavoriamo molto bene col Pd, alle amministrative abbiamo avuto risultati molto importanti -non parlo solo di Napoli e Bologna ma anche nelle piccole città - e in Lazio e Puglia governiamo insieme, si stanno affiatando due squadre: i fatti dimostrano che sta funzionando il legame e il lavoro col Pd". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un'intervista al 'Corriere.it'.