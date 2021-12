Pd: Assoenologi nomina senatore Stefano personaggio dell'anno

16 dicembre 2021 a

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Il senatore Pd, Dario Stefano, è stato nominato personaggio dell'anno ad Assoenologi per essersi "sempre contraddistinto per la passione e il grande amore per la sua terra, per il vino e per il grande patrimonio di arte, tradizioni, cultura e civiltà che rappresenta. Una passione che, lungi dal limitarsi alla sola Puglia, si è allargata a tutto il territorio nazionale".

"Da qui - si legge in una nota di Assoenologi- molti dei progetti che ha portato, e sta portando avanti anche in qualità di Senatore della Repubblica Italiana, nonché Presidente della 14a Commissione permanente – Politiche dell'Unione Europea. Le proposte di legge per introdurre l'insegnamento di Storia e cultura del vino nelle scuole e per l'Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico. È promotore, poi, delle norme che hanno introdotto la disciplina delle attività di enoturismo e di oleoturismo nel nostro ordinamento. Per il suo impegno, anche parlamentare, sui temi dell'agricoltura e del vino italiano Assoenologi lo ha nominato personaggio dell'anno 2022".