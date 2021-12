Mondadori: finalizza acquisizione 100% di De Agostini Scuola

16 dicembre 2021 a

Milano, 16 dic. (Adnkronos) - Il Gruppo Mondadori ha finalizzato oggi, in esecuzione del contratto sottoscritto e comunicato al mercato lo scorso 12 luglio, l'acquisizione del 100% di De Agostini Scuola tramite la controllata Mondadori Libri. Il perfezionamento dell'operazione fa seguito al provvedimento di autorizzazione da parte dell'autorità Antitrust, di cui è stata data informativa lo scorso 8 novembre.

Il prezzo provvisorio corrisposto per l'acquisizione è pari a 135,7 milioni di euro, definito sulla base di un Enterprise Value di 157,5 milioni di euro al netto della posizione finanziaria netta normalizzata media dell'esercizio 2020: il prezzo definitivo verrà determinato sulla base della posizione finanziaria netta media normalizzata dell'esercizio 2021. L'Enterprise Value concordato, pari come detto a 157,5 milioni di euro, equivale a 7,4 volte l'Ebitda reported registrato da De Agostini Scuola nel 2020. Considerando gli impatti finanziari dell'operazione (pagamento del corrispettivo e consolidamento della posizione finanziaria di De Agostini Scuola), la Pfn consolidata 2021 ante Ifrs16 del Gruppo Mondadori - per la quale, in occasione dell'approvazione dei risultati al 30 settembre 2021, era stata comunicata una guidance, ante acquisizione, positiva di circa 35 milioni di euro - è attesa attestarsi a circa -100 milioni di euro. In conseguenza di quanto precede, a livello pro-forma, il rapporto Pfn/Ebitda reported ante Ifrs16 - come da definizione del covenant delle attuali linee di finanziamento - è atteso risultare inferiore a 1,0x, mentre il rapporto Pfn/Ebitda Adjusted (Ifrs16) è atteso essere inferiore a 1,5x.

''Con questa operazione-si sottolinea in una nota- il Gruppo Mondadori consolida la propria presenza nel settore dell'education: De Agostini Scuola si affiancherà infatti, con la nuova denominazione di D Scuola a Mondadori Education e a Rizzoli Education, portando la market share complessiva pro-forma 2021 al 32,9%''.

''Conseguentemente il Gruppo diventa il primo operatore del mercato dell'editoria scolastica, potendo contare su tre case editrici solide, dall'identità specifica e di grande tradizione, punto di riferimento nel mondo dell'insegnamento e dell'apprendimento, in linea con la strategia di focalizzazione sul core business dei libri. Il corrispettivo è stato regolato per cassa in data odierna tramite utilizzo di parte della linea di credito dedicata alle acquisizioni, definita nell'ambito del contratto di finanziamento sottoscritto lo scorso 12 maggio, e di liquidità disponibile. I valori patrimoniali della partecipazione saranno consolidati al 31 dicembre 2021, con effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2022.