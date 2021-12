Manovra: Mazzeo, 'riprendere subito rapporto governo-sindacati per rilancio del Paese'

16 dicembre 2021 a

Firenze, 16 dic. - (Adnkronos) - "Non credo al muro contro muro e penso che non serva a nessuno. In Italia c'è un diritto, che è il diritto allo sciopero. Penso sia giusto garantirlo e permettere a ognuno di poter dire la propria". Il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, interviene sullo sciopero generale indetto oggi da Cgil e Uil, rispondendo a margine di una conferenza stampa.

"Con il governo Draghi – spiega Mazzeo – ci sono finalmente manovre espansive, che aprono alla possibilità di guardare al futuro con speranza e ottimismo. Mi auguro che questo rapporto tra parti sociali, sindacati e governo corra veloce e ritorni a esserci, così come stiamo facendo in Toscana. L'obiettivo primario, ora, è da un lato garantire la salute e la sicurezza dei cittadini e dall'altro far ripartire il Paese. E per farlo ripartire – conclude il presidente dell'Assemblea regionale – servono ancora più unità, più forza e più condivisione".