Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Grazie a Draghi, The Economist nomina l'Italia 'Paese dell'anno'. Non è stato né facile né indolore, ma fa bene vedere che quel cambio di passo che invocavamo per l'Italia giusto un anno fa, oggi sia un dato acquisito nel nostro Paese e anche all'estero". Così Ivan Scalfarotto di Iv, sottosegretario all'Interno, su twitter.