Quirinale: Mattarella al Corpo diplomatico, 'oggi per me occasione di commiato'

16 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "È con grande piacere che torno ad accogliervi al Quirinale per il saluto di fine anno. Oggi, per me, è anche l'occasione di un commiato. Vorrei esprimere a voi tutti e ai cittadini dei Paesi che rappresentate gli auguri più cordiali per le prossime festività". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale il Corpo diplomatico per gli auguri di fine anno.