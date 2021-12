Migranti: Mattarella, 'non possiamo chiudere gli occhi e ripiegare su noi stessi'**

16 dicembre 2021 a

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Le crisi in atto hanno generato lo scorso anno, secondo le Agenzie delle Nazioni unite, un incremento del fenomeno migratorio, che ha raggiunto un livello che supera i 280 milioni di essere umani, mentre i profughi, nello stesso periodo, hanno superato gli 82 milioni di persone. È evidente che non possiamo chiudere gli occhi, ripiegarci su noi stessi, ma dobbiamo avere il coraggio di raccogliere le sfide, elaborando congiuntamente soluzioni all'altezza degli impegni liberamente assunti a livello internazionale". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale il Corpo diplomatico per gli auguri di fine anno.