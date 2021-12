Lombardia: Consiglio regionale, 48 sedute nel 2021 e 27 leggi approvate

16 dicembre 2021 a

Milano, 16 dic. (Adnkronos) - “La pandemia e il Covid-19 non hanno condizionato l'attività del Consiglio regionale, che nel 2021 ha lavorato senza interruzioni e ha continuato a svolgere regolarmente il proprio lavoro in ambito istituzionale e legislativo al servizio dei cittadini lombardi. Il bilancio di previsione in discussione oggi in aula sarà la centesima legge regionale approvata in questa legislatura e quest'anno, complice anche la maratona sulla riforma della sanità lombarda, taglieremo il traguardo delle 48 sedute consiliari convocate e riunite in un solo anno solare, un record in oltre 50 anni di vita dell'istituzione lombarda". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, a margine di un incontro a Milano. "L'assemblea regionale si è confermata anche nel 2021 nel segno della sobrietà e del continuo contenimento dei costi della politica, confermandosi il parlamento regionale che presenta i costi per la politica più bassi d'Italia”.

Tra i provvedimenti legislativi approvati, Fermi ha ricordato la riforma della legge 23 sulla sanità lombarda, dopo 16 giorni e 116 ore di lavoro compresa una seduta domenicale e numerose sessioni notturne. Tra gli obiettivi della riforma, il potenziamento del servizio sanitario regionale in particolare per la medicina territoriale, della prevenzione e dell'assistenza domiciliare integrata, l'istituzione di Distretti, Case di comunità, Ospedali di comunità e Centrali operative territoriali, l'introduzione di nuove assunzioni di personale medico e infermieristico con la creazione della figura dell'infermiere di famiglia.

Come anche le leggi che hanno introdotto misure di sostegno mirate per i genitori separati e i soggetti che soffrono di disturbi alimentari, nonché per favorire il rilancio delle imprese e lo sviluppo economico dei territori. Particolare rilevanza la assume l'istituzione del Garante delle persone con disabilità. Altri provvedimenti di legge hanno regolamentato l'attività di piercing e tatuaggio e messo in campo strumenti di valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna e dell'agricoltura urbana.