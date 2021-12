Manovra: Cgil e Uil, in Lombardia 65% metalmeccanici ha aderito a sciopero

16 dicembre 2021 a

Milano, 16 dic. (Adnkronos) - Oltre 20mila persone alla manifestazione d Cgil e Uil all'Arco della Pace a Milano in occasione della giornata di sciopero generale. Sono i numeri forniti dai due sindacati, che indicano anche i tassi di adesione allo sciopero in Lombardia. Nelle aziende metalmeccaniche la media è del 65%, con punte del 100%, nei cantieri lo sciopero ha coinvolto tra il 30% e il 50% degli operai e impiegati e oltre il 60% nel trasporto pubblico locale. Nel settore appalti, pulizie, vigilanza si è registrato il 65% di adesioni, nel terziario e turismo circa il 30%, mentre l'industria agroalimentare ha supera il 70% e l'industria tessile, chimica, farmaceutica tra il 30 e il 50%.

Alessandro Pagano, segretario generale Cgil Lombardia, spiega che "la riuscita dello sciopero dimostra che è stato uno sciopero giusto, a differenza di quanto qualcuno ha sostenuto in questi giorni. Questa mobilitazione è stata lo strumento per rimettere al centro il punto di vista di lavoratori, lavoratrici, pensionati e pensionate e il Governo dovrà tenerne conto. Se non lo farà, andremo avanti con la nostra mobilitazione”.

Per Danilo Margaritella, segretario generale Uil Lombardia, è stata "una grandissima manifestazione qui in Lombardia con la collaborazione e il coinvolgimento di tutte le regioni del nord. Stiamo dando un messaggio forte al Governo. Non si può andare avanti in questo paese senza avere una vera riforma del fisco, delle pensioni e del welfare e oggi la piazza era strapiena di lavoratrici lavoratori che lo chiedono a gran voce”.