Pse: Maraio (Psi), 'tradurre in Italia visione socialdemocrazia Ue'

Roma, 16 dic (Adnkronos) - "Da tutti i partiti aderenti al PSE deve partire la proposta di un'Europa più forte, orientata al rafforzamento delle politiche di equità sociale, con una difesa comune e un progetto di sviluppo sostenibile che coincida con gli impegni dell'Agenda 2030”. Lo ha detto il segretario del Psi Enzo Maraio a margine del Consiglio 2021 del Partito dei socialisti europei, dove ha partecipato insieme a Pia Locatelli, responsabile Esteri del Psi e membro della presidenza del Pse.

“I valori europei vanno difesi soprattutto oggi che le forze euroscettiche sovraniste dilagano in tutto il continente. Sarà fondamentale tradurre la visione socialdemocratica europea anche in Italia attraverso i partiti che appartengono al Pse -ha aggiunto Maraio-. In Europa ci sono esempi da seguire: su tutti la vittoria di Scholz in Germania che rappresenta un punto di riferimento per tutti i partiti socialisti europei che intendono governare il proprio paese”.