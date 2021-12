Da zero a 100k Neuromarketing: il Bestseller di Giovanni Battista Coiante su cosa influenza il cervello davanti a una scelta

17 dicembre 2021 a

(Milano, 17.12.2021) - Milano, 17.12.2021 – Come dimostrano le ricerche attuali, solo il 15% degli acquisti avviene in maniera consapevole. Il rimanente 85% avviene invece in maniera irrazionale. Ciò vuol dire quindi che quando un potenziale cliente decide di acquistare un determinato prodotto o servizio, lo fa principalmente sulla base di un'emozione e non di un bisogno immediato.

Per tutti quegli imprenditori e liberi professionisti che sono alla ricerca di un metodo semplice ed efficace per acquisire nuovi potenziali clienti facendo leva sulle loro emozioni, viene distribuito oggi su Amazon il libro di Giovanni Battista Coiante “ Da zero a 100k - Neuromarketing. Che cosa influenza il nostro cervello quando siamo di fronte a una scelta”. Al suo interno, l'autore va a condividere con i propri lettori le informazioni per capire qual è la strada giusta da seguire per identificare il comportamento d'acquisto dei propri clienti così da comunicare in maniera più efficace.

“Il nostro ebook è una guida sintetica che spiega come funziona il cervello umano e come reagisce a determinati stimoli in maniera semplice e diretta, senza tecnicismi. Questo permette quindi di imparare nuovi metodi di comunicazione e promozione da mettere subito in pratica” afferma Giovanni Battista Coiante. “Al suo interno illustro inoltre come vengono condotti i test di Neuromarketing, in che modo i dati raccolti vengono utilizzati nelle campagne di marketing e comunicazione e quali sono stati i casi di successo più rilevanti o sorprendenti. Il risultato? Gli imprenditori possono valutare meglio i costi e i benefici della conduzione di test di Neuromarketing applicati alla propria realtà aziendale”.

Secondo Giovanni Battista Coiante, catturare “il cervello del cliente” e metterlo sempre al centro di ogni strategia o iniziativa di marketing è fondamentale per impostare un nuovo sistema di comunicazione con il potenziale cliente. Questo però non è sufficiente per acquisire nuovi clienti. Per questo l'autore ha pensato bene di inserire un capitolo finale sulle distorsioni cognitive: un'utilissima “cassetta degli attrezzi” per migliorare e ottimizzare fin da subito le proprie attività di marketing e comunicazione digitale.

“Questo ebook nasce con il chiaro intento di illustrare cosa sia il Neuromarketing e in che modo può portare grandi benefici agli imprenditori e a tutti i professionisti italiani della comunicazione web” incalza Giacomo Bruno, responsabile del lancio dell'ebook. “Il risultato è un condensato di informazioni di assoluto valore che possono essere utilizzate per sviluppare vincenti strategie di vendita, marketing e comunicazione tanto online quanto offline, così da avere risultati migliori e una maggiore efficienza e ottimizzazione delle proprie risorse”.

“Ho scelto Giacomo Bruno per la promozione di ‘Da zero a 100k' perché ritengo che sia il numero 1 in Italia nel lancio di ebook su Amazon. Grazie a questa pubblicazione, l'ebook potrà finalmente arrivare a tantissime persone in Italia con la certezza di essere utile a tutti quegli imprenditori e liberi professionisti che sono alla ricerca di un metodo innovativo per comunicare con nuovi potenziali clienti” conclude l'autore.

L'ebook è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3cMXfxV

Giovanni Battista Coiante è un Dottore in Medicina ed un Imprenditore digitale che ha lanciato la sua prima startup, iTANDEM, ora Srl, con una campagna di crowdfunding. Figlio e nipote di imprenditori romani, ha collezionato esperienze formative manageriali in programmi d'accelerazione internazionale. Con i suoi brand “Da zero a 100k”, “Riparto da Capo” e “PTCO, Può Chi Tutto Osa” si occupa di formazione presso acceleratori di startup, aziende ed enti pubblici e privati a livello nazionale e internazionale.

iTANDEM Srl è una realtà affermata nel settore della formazione e del Web Digital Marketing, composta da un team di esperti e consulenti che – sotto la direzione e il coordinamento del Dott. Giovanni Battista Coiante – assiste e supporta imprese e professionisti nel migliorare la propria comunicazione online e offline. Detiene una serie di brand che consolidano una community su Facebook, nota con il nome di ‘Alchimisti Digitali', dedicata alla formazione continua su Business, Innovazione e Marketing, che ha uno stile di comunicazione coinvolgente e innovativo. Info: https://www.itandem.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 700 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it