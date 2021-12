Manovra: fonti governo, in arrivo norme su delocalizzazioni**

17 dicembre 2021 a

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Dovrebbe arrivare in manovra un emendamento del governo contro le delocalizzazioni, misure da tempo attese ma rimaste congelate in un decreto che non è mai approdato in Consiglio dei ministri. Secondo fonti di governo, Palazzo Chigi avrebbe comunicato in queste ore ai ministri competenti - il responsabile del Mise Giancarlo Giorgetti e il ministro del Lavoro Andrea Orlando - l'invio delle norme, probabilmente già nelle prossime ore, in commissione Bilancio del Senato, dove si lavora incessantemente all'esame della manovra.