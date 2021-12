Sport: Innocenti, 'firma accordo ricongiunge calcio e rugby, due gemelli eterozigoti'

17 dicembre 2021 a

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - “Il rugby ed il calcio sono gemelli eterozigoti, separati alla nascita dalla storia. Fir e Figc, con la firma di questo accordo quadriennale, muovono un passo epocale, non solo nel nostro Paese, nel ricongiungimento di questi due straordinari sport. Insieme potremo agire con ancor più forza ed ancor più in profondità, contaminando la cultura sportiva di sempre più giovani italiani e contribuendo a diffondere i valori delle nostre discipline in Italia verso i pubblici ed i praticanti di domani. Una strada che non vediamo l'ora di percorrere insieme ai nostri fratelli di sport”. Lo ha dichiarato il presidente della Federugby Marzio Innocenti dopo la firma del protocollo d'intesa, della durata di 4 anni, che suggella una comunione d'intenti tra Federcalcio e Federugby, firmato oggi nella sede della Figc a Roma tra i due presidenti.