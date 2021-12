Covid: Giani, 'Chi si vaccina non arriva quasi mai in terapia intensiva'

17 dicembre 2021 a

Firenze, 17 dic. - (Adnkronos) - "Rispetto allo scorso anno è una pandemia che si propone in modo diverso con le vaccinazioni: ovvero chi si vaccina non arriva quasi mai, o comunque è rarissimo che possa arrivare in terapia intensiva e in ospedale. Ormai si è creata una vera e propria situazione di contrasto con le vaccinazioni che consentono, siamo ormai a Natale, di non aver mai avuto un giorno di limitazione della circolazione e nemmeno si prevede in Toscana nei prossimi giorni". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, parlando oggi a Firenze a margine dell'inaugurazione della settima edizione di TourismA, il Salone internazionale dell'archeologia e del turismo culturale organizzata fino a domenica 19 dicembre al Palazzo dei Congressi di Firenze dalla rivista "Archeologia Viva" (Giunti Editore).

"Dunque anche dal punto di vista turistico - ha aggiunto Giani - questo significa che tenendo sotto controllo i comportamenti individuali ci possiamo permettere di vivere un turismo che sia intelligente e che sia elemento di promozione anche economica dei nostri territori".