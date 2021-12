Mostre: Firenze, Jeff Koons supera i 100mila visitatori

17 dicembre 2021 a

Firenze, 17 dic. - (Adnkronos) - Ha superato i 100mila visitatori la mostra "Jeff Koons. Shine" in corso a Palazzo Strozzi a Firenze fino al 30 gennaio 2022. Il traguardo è annunciato da Arturo Galansino, direttore generale della Fondazione Palazzo Strozsi.

"Questo successo è il risultato del grande apprezzamento riscosso dal lavoro di Palazzo Strozzi e del suo modo unico di fare mostre - afferma Galansino - 'Jeff Koons.Shine', che ha già superato i 100mila visitatori in poco più di due mesi, non è solo una rassegna che racconta uno degli artisti più celebri al mondo - ma una mostra realizzata con il modello Palazzo Strozzi, motore propulsore di energia e creatività e generatore di valore tramite la cultura. I visitatori escono dalle sale con l'entusiasmo di aver scoperto opere straordinarie e di aver fruito l'arte di Jeff Koons con occhi nuovi".

"Shine", a cura di Arturo Galansino e Joachim Pissarro, propone una selezione delle più celebri opere di un artista che, dalla metà degli anni Settanta a oggi, ha rivoluzionato il sistema dell'arte internazionale. Protagoniste della rassegna sono opere che raccontano oltre 40 anni di carriera, dalle celebri sculture in metallo perfettamente lucido che replicano oggetti di lusso, come il Baccarat Crystal Set (1986) o gli iconici giocattoli gonfiabili quali i celebri Rabbit (1986) e Balloon Dog (Red) (1994-2000), fino alla re-interpretazione di personaggi della cultura pop come Hulk (Tubas) (2004-2018), o alla re-invenzione dell'idea di ready-made con l'utilizzo di oggetti di uso comune come One Ball Total Equilibrium Tank (Spalding Dr. JK 241 Series) (1985).

Le opere dell'artista americano pongono lo spettatore davanti a uno specchio in cui riflettersi e lo collocano al centro dell'ambiente che lo circonda. Come afferma lo stesso Koons, "il lavoro dell'artista consiste in un gesto con l'obiettivo di mostrare alle persone qual è il loro potenziale. Non si tratta di creare un oggetto o un'immagine; tutto avviene nella relazione con lo spettatore. È qui che avviene l'arte".