Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'siamo con studenti romani, basta doppia fascia'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Noi dirigenti scolastici condividiamo quanto denunciato dagli studenti. Gli scaglioni orari vanno eliminati. I trasporti non funzionano. E da settembre sono sempre più frequenti gli arrivi a scuola in ritardo. ". A parlare con l'Adnkronos è Cristina Costarelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi per il Lazio che, nel commentare le ragioni della mobilitazione degli studenti romani relativamente alla doppia fascia oraria, afferma: "con l'anno nuovo chiediamo un tavolo di incontro e confronto su questo argomento con le istituzioni coinvolte: prefetto, regione e aziende di trasporto".

"E' da agosto che noi dell'Anp Lazio ci battiamo su questo tema che andrebbe lasciato all'autonomia organizzativa della scuola. Da quanto ci risulta, lo scaglionamento è inutile. Molti studenti, pur entrando più tardi, si muovono in anticipo magari perché le famiglie si attivano ad una certa ora, o perché temono di non arrivare in tempo. I controlli sul riempimento dei bus non oltre l'80% non vengono effettuati. Senza da ultimo contare le conseguenze degli arrivi in ritardo a scuola, del rientro a casa alle 17 dunque a pomeriggio inoltrato, dovuti alla scarsezza di frequenza dei mezzi pubblici".

"Io personalmente sono testimone dei ritardi di una consistente parte dei ragazzi che viaggiano in treno - riferisce Costarelli - Il plesso nei pressi della Stazione Termini è infatti frequentato soprattutto da ragazzi che vengono da fuori Roma e che pur prendendo il treno due ore prima, spesso arrivano in ritardo. Da parte nostra la tolleranza c'è, dato il contesto, ma non può essere illimitata. E così siamo purtroppo stati costretti a rispedire a casa studenti giunti a scuola alla 11 invece che alle 9.50, dopo anche due ore di viaggio impiegate per venire a scuola", a tempo perso.

