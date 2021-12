Animali: il Bioparco di Roma chiude il 2021 a quota 400mila visitatori** (2)

17 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - Intanto anche il Bioparco si sta preparando al Natale e conferma che fino alla vigilia di venerdì 24 dicembre è attiva una promozione speciale con ingresso di appena 8 euro per tutti i visitatori sia adulti che bambini. Continuano inoltre anche le attività per le famiglie nei prossimi fine settimana e fino a fine anno come gli appuntamenti per assistere ai pasti degli animali, a cura dei guardiani del Bioparco, e gli incontri per scoprire gli ingredienti del pranzo di tanti amici 'pelosi' e 'piumosi' tra cui lemuri catta, scimpanzé e pinguini.

Sempre durante le festività, e fino alla Befana, continua al Bioparco anche l'appuntamento "Animali e pregiudizi", speciali incontri ravvicinati a cura dello staff con il pitone reale, la testuggine frittella, la tiliqua dalla lingua azzurra, le blatte soffianti, gli insetti stecco, i rospi ed i furetti. Animali, osservano gli esperti del Bioparco, "che possono suscitare paura o ribrezzo ma che sono invece affascinanti e soprattutto indispensabili per l'equilibrio degli ecosistemi". Il Bioparco tiene a ricordare infine che tutte le iniziative si svolgono nel rispetto delle normative anti-Covid e che è obbligatorio esibire il green pass per accedere nei luoghi al chiuso come il Rettilario e le Aule didattiche-laboratorio.