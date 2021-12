17 dicembre 2021 a

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "La sconfitta di Boris Johnson nelle suppletive in North Shropshire dimostra come l'area liberaldemocratica sia importante per sconfiggere i conservatori. Anche in prospettiva e non solo in #GranBretagna". Così Andrea Marcucci, senatore Pd, su twitter.