Nella “tela” dei cybercriminali: il nuovo film Spiderman “No Way Home” sfruttato per creare nuovi siti di phishing

(Adnkronos) - Milano, 17 dicembre 2021. L'ultimo film sull'amichevole Spider-Man di quartiere, intitolato “No Way Home”, è arrivato nei cinema italiani il 15 dicembre. Il film ha generato grande hype ed è stato oggetto di molte speculazioni, soprattutto dopo la prima del trailer in cui comparivano gli attori protagonisti dei precedenti film della saga. L'uscita dell'ultimo film è stata accolta dal pubblico con molto entusiasmo e i criminali informatici hanno approfittato di questo clima di interesse per truffare gli spettatori più disattenti. La premiere di “No Way Home” è stata infatti un'ottima esca per distribuire minacce e pagine di phishing.

I ricercatori di Kaspersky hanno osservato un'intensificazione delle attività illecite prima della première del film e hanno rilevato numerosi esempi di siti web di phishing creati per rubare i dati bancari degli spettatori. Per guardare il nuovo film di Spiderman in prima visione assoluta, gli utenti venivano invitati a registrare i dati della loro carta di credito su questi siti. Dopo aver effettuato l'addebito i criminali informatici acquisivano i dati di pagamento e gli spettatori, di contro, non avevano accesso ad alcuna première.

I film dedicati ai supereroi hanno sempre riscosso l'attenzione dei fan e persino i loro trailer sono analizzati in modo minuzioso. Anche per “No Way Home” su Internet sono circolate moltissime speculazioni e indiscrezioni. Ad esempio, molti giornalisti affermavano che Tobey Maguire e Andrew Garfield sarebbero tornati nei panni degli Spider-Man dei loro rispettivi film. Questi rumors sono bastati perché i fan elaborassero alcune teorie. Per rendere le pagine di phishing più interessanti, i truffatori hanno quindi utilizzato poster non ufficiali e fan-art con tutti gli attori di Spider-Man.

Molti utenti hanno tentato non solo di guardare la tanto attesa première di “No Way Home” online, ma anche di scaricarla. Come prevedibile, però, i link per vedere il nuovo film contenevano file dannosi. Nella maggior parte dei casi analizzati, i ricercatori Kaspersky hanno scoperto dei Downloader in grado di installare altri programmi indesiderati. Sono stati inoltre rilevati altri Adware e persino Trojan, programmi malevoli che possono consentire ai criminali informatici di eseguire azioni non autorizzate dall'utente, come raccogliere informazioni, modificare i dati o alterare le prestazioni dei computer.

"Le aspettative dei fan sono davvero alte in questo momento, probabilmente più che per qualsiasi altro film. Ogni fan di Spidey ha una propria teoria su come sarà il film e i criminali informatici hanno quindi a disposizione molte idee da sfruttare. Il pubblico ha fretta di scoprire i segreti del film in anteprima senza curarsi della sicurezza informatica, e i truffatori stanno usando fan art e spezzoni dei trailer come esca per far scaricare alle vittime file dannosi e invitarli a inserire le loro informazioni bancarie sui siti di phishing. Raccomandiamo agli utenti di prestare attenzione alle pagine che visitano e a non scaricare file da siti non verificati", ha commentato Tatyana Shcherbakova, esperta di sicurezza di Kaspersky.

Per evitare di cadere nella trappola di programmi malevoli e truffe, Kaspersky raccomanda di:

• Diffidare dai link che promettono di vedere film o serie TV in anteprima. In caso di dubbi sull'autenticità del contenuto, fare riferimento al proprio provider per i servizi di intrattenimento.

• Controllare l'affidabilità del sito prima di inserire le proprie informazioni personali e utilizzare solo piattaforme ufficiali e affidabili per guardare e scaricare film. Controllare anche il formato delle URL e il corretto spelling del nome della società provider.

• Prestare attenzione alle estensioni dei file prima di scaricarli. L'estensione di un contenuto video non sarà mai exe o.msi

• Utilizzare una soluzione di sicurezza affidabile come Kaspersky Security Cloud , che identifica gli allegati malevoli e blocca l'accesso ai siti¬ di phishing

