Cultura, Cancellato (Federculture): 'Grandi risorse a disposizione per ripresa settore'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - “Con questa linea del Fondo per la cultura varata dal MiC e dall'Istituto per il Credito Sportivo abbiamo finalmente uno strumento innovativo a disposizione di tutta la filiera delle imprese culturali italiane, sia quelle pubbliche che quelle private. La leva è molto importante perché è un moltiplicatore impressionante: un euro di garanzia pubblica mette in moto sei euro di investimento privato, quindi c'è la possibilità di mettere a disposizione grandi risorse per la ripresa culturale del nostro Paese”. Lo ha detto Andrea Cancellato, presidente di Federculture, a margine della conferenza stampa di presentazione, presso la sede dell'Istituto per il Credito Sportivo, dei risultati ottenuti in termini di investimenti in campo culturale grazie al Fondo per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale.