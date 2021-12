Italia-Santa Sede: Francesco Di Nitto nuovo ambasciatore**

17 dicembre 2021 a

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Francesco Di Nitto, consigliere diplomatico aggiunto della Presidenza della Repubblica, sarà il nuovo ambasciatore italiano presso la Santa Sede. 59 anni, laureato in Economia e commercio, già nel novembre 2007 fu nominato Primo consigliere presso la Santa sede. Consigliere diplomatico aggiunto del presidente del Consiglio dal maggio 2011, ha iniziato a prestare servizio al Quirinale a partire dal luglio 2013.

Ieri era nella delegazione che ha accompagnato in Vaticano il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha colto l'occasione per presentarlo a Papa Francesco nella sua nuova prossima veste.

Di Nitto sostituirà Pietro Sebastiani, in passato rappresentante permanente presso le Organizzazioni delle Nazioni unite in Italia, ambasciatore in Spagna, direttore generale per la Cooperazione italiana allo Sviluppo e consigliere diplomatico del presidente della Camera Pier Ferdinando Casini.