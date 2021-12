Scuola: Sinopoli (Flc Cgil), 'proroga contratti covid parziale? Allora gestione è del Mit'

17 dicembre 2021 a

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Se anziché avere la buona notizia della proroga ci trovassimo di fronte al pasticcio di una proroga solo parziale, sarebbe l'ulteriore conferma che sulla scuola il governo Draghi ha sbagliato e che la sua gestione è in mano al Ministero del tesoro". Così all'Adnkronos il segretario nazionale di Flc Cgil, Francesco Sinopoli che aggiunge: "Noi continuiamo con la mobilitazione, il personale Ata è indispensabile, andrebbe consolidato nell'organico; per questo i dirigenti lo difendono con le unghie. Sulla scuola si può fare un decreto al mese. Non è vero che ci si debba fermare alla legge di Bilancio".