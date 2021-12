Lavoro: Letta, 'da Ue messaggi rivoluzionari, tocca anche a Italia'

17 dicembre 2021 a

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Da Bruxelles stanno arrivando scelte molto importanti sul lavoro" come il contratto sui riders e "la formazione lungo tutta la vita", "stanno arrivando messaggi rivoluzionari dall'Europa nel campo del lavoro ed è tempo che anche in Italia si facciano passi avanti, come lo è quello sulle delocalizzazioni". Così Enrico Letta all'Agorà sulle delocalizzazioni. "Il Pd è impegnato a fondo in questo campo e il nostro ministro Orlando sta facendo un ottimo lavoro".