Covid: Figliuolo, 'Straordinaria la campagna vaccinale della Toscana'

17 dicembre 2021 a

a

a

Firenze, 17 dic. - (Adnkronos) - "La Toscana sta facendo una campagna straordinaria. Quasi il 90% della popolazione è vaccinata con ciclo completo e oltre il 97% degli over80 è in sicurezza. Le Regioni hanno reagito in maniera flessibile, attenendosi subito alle indicazioni della struttura commissariale, riaprendo gli hub che erano stati messi in stand-by oppure chiusi. Qui, a Firenze, c'è stata grande lungimiranza da parte del presidente Giani, che ha tenuto duro fino all'ultimo, ed è ripartito con l'hub del Mandela Forum di Firenze". Così il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, in occasione della visita di oggi al centro vaccinale dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dedicato ai bambini estremamente vulnerabili, fragili o che necessitano di vaccinazioni in ambiente protetto, dove ieri sono state avviate le vaccinazioni della fascia 5-11 anni.

"Sulle terze dosi sto vedendo una grande risposta - aggiunge Figliuolo - ieri ne abbiamo fatte 480mila, che potrebbero arrivare a 500mila. Le dosi ci sono. Oltre le 5,5 milioni di dosi, che abbiamo ancora in cassa, alle Regioni ne arriveranno altre 5milioni, di cui oltre la metà Pfizer, il 17, il 22 e il 29 dicembre. La macchina organizzativa è ben orientata - conclude - continuiamo a tenere il focus sui più anziani. La Toscana lo sta facendo brillantemente anche con il gran ricorso ai medici di medicina generale".