Calcio: stadio Albinoleffe, Ghirelli 'match 21 dicembre nella storia'

18 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 18 dic. - (Adnkronos) - "Martedì 21 dicembre 2021, sarà ricordata nella storia del calcio italiano, si disputerà la prima partita di calcio in uno stadio di proprietà privata della Serie C. Complimenti a lei, alla sua famiglia e a tutti i suoi collaboratori". Si chiude così una lettera inviata dal presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli al presidente dell'Albinoleffe Gianfranco Andreoletti in vista dell'inaugurazione di martedì sera dello stadio di Zanica in occasione del match con la Pro Patria.

"In questi mesi ho sentito scetticismo che fosse possibile progettare, far approvare, realizzare, rendicontare -sottolinea Ghirelli-. Chi è attraversato da questi dubbi li capisco perché in questi lunghissimi anni il calcio italiano non ce l'ha fatta. Meno comprendo i pigri che hanno paura della propria ombra. Lei, oggi, mi dà energia per andare avanti, lei è l'esempio illuminante che è possibile. Conosco il percorso, so le difficoltà, mi permetta di ringraziare anche il Sindaco di Zanica e tutta l'Amministrazione Comunale, anche loro si meritano un riconoscimento in una Italia in cui sembra sempre prevalere la palude burocratica".