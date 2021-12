Sci: Goggia trionfa nella discesa della Val d'Isere e balza in testa alla Coppa del Mondo

18 dicembre 2021 a

Val d'Isere, 18 dic. - (Adnkronos) - Sofia Goggia centra il quarto successo stagionale in Coppa del Mondo, il 15° in carriera, trionfando nella discesa libera della Val d'Isere e balzando in testa alla classifica generale di Coppa. La 29enne bergamasca, al settimo successo di fila nella disciplina più veloce del circo bianco, si impone con il tempo di 1'41"71 davanti alla statunitense Breezy Johnson (1'41"98) e alle austriache Mirjam Puchner (1'42"62) e Ramona Siebenhofer (1'43"04). Quinto posto per la slovena Ilka Stuhec (1'43"08) che si lascia alle spalle la svizzera Corinne Suter (1'43"14) e la norvegese Ragnhild Mowinckel (1'43"15). Altre due azzurre in top ten: Nadia Delago (1'43"16) ottava ed Elena Curtoni (1'43"23) nona; undicesima Federica Brignone (1'43"40). Nella classifica generale della Coppa del Mondo Goggia passa al comando con 535 punti, 10 in più della statunitense Mikaela Shiffrin, oggi assente.