Calcio: Acerbi si scusa, 'ho fatto un gesto sbagliato ma nessuna mancanza di rispetto'

Roma, 18 dic. - (Adnkronos) - "Ciao a tutti! Ho fatto un gesto sbagliato, è stato dettato unicamente dall'adrenalina, non per mancanza di rispetto. Mi dispiace, ma sapete quanto ci tenga alla Lazio, ai tifosi, al mondo Lazio. Vi mando un grande abbraccio, sempre forza Lazio". Il difensore biancoceleste Francesco Acerbi chiede scusa, in un breve video su Twitter, per la sua esultanza polemica dopo il gol di ieri contro il Genoa.