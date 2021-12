Calcio: Pioli, 'Inter in fuga? I campionati non si vincono a dicembre'

18 dicembre 2021 a

Milano, 18 dic. - (Adnkronos) - "Non credo che si possa parlare ancora di fuga, non credo che i campionati si vincano a dicembre. L'anno scorso siamo stati noi tanto tempo in testa, poi sappiamo come è andato a finire". Così l'allenatore del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli, in merito alle possibilità di fuga dell'Inter capolista con 4 punti di vantaggio proprio sui rossoneri ma con una partita giocata in più. "Dobbiamo puntare a fare meglio dell'anno scorso. Il primo anno abbiamo fatto 66 punti, il secondo anno 79 punti e l'obiettivo è fare meglio, soprattutto nel girone di ritorno", aggiunge Pioli.