18 dicembre 2021 a

Milano, 18 dic. - (Adnkronos) - "Affrontiamo avversari capaci che preparano le partite in modo attento, dovremo essere lucidi per fare le scelte giuste al momento giusto". Lo dice l'allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli.