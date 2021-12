Fs: Corradi, 'prenotazioni Milano-Parigi meglio di previsioni, prossimi treni sold out'

18 dicembre 2021 a

Milano, 19 dic. (Adnkronos) - Un viaggio "bellissimo, molto emozionante e molto divertente. Il treno era completamente pieno di un sacco di giovani, abbiamo tanti passeggeri a Lione. Tante persone hanno preso il treno Parigi-Lione e a Lione sono saliti per venire a Torino e Milano". Così Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia, descrive il viaggio inaugurale a bordo del nuovo Frecciarossa Milano-Lione-Parigi, rientrato nel primo pomeriggio al binario 4 della stazione Centrale di Milano. Ad accoglierlo ballerine che ballavano sulle note del can can, Obelix, personaggi storici francesi e un piccolo panettone di benvenuto.

"Oggi è una giornata importantissima per il futuro, questo è il primo viaggio ma ora ogni giorno avremo due treni che da Milano vanno a Parigi e due treni che da Parigi arrivano a Milano. Se tutto andrà come prevediamo aumenteremo i collegamenti e vogliamo anche collegare con un treno navetta Lione Parigi", spiega l'ad che assicura di 'coccolare' il passeggero con cibo e cortesia made in Italy.

Le prenotazioni lasciano ben sperare: "sono andate molto bene, molto meglio delle previsioni. Abbiamo già venduto biglietti fino a giugno, la Pasqua è molto gettonata, abbiamo venduto tantissimo ad aprile e i prossimi treni sono sold out". I prossimi treni, con prezzi per tutte le tasche, risultano già pieni sia da Milano che da Parigi. Le limitazioni legate della quarta ondata di Covid potrebbero rappresentare un 'freno' agli spostamenti, ma prevale l'ottimisto. "Sicuramente dobbiamo stare molto attenti alla sicurezza , oggi abbiamo dato prova di fornire un servizio assolutamente negli standard di sicurezza richiesti, quindi speriamo di non avere un grosso impatto", conclude l'ad Corradi.