Mesina: Tazenda, 'ha il fascino della rockstar ma ha sbagliato ed è giusto che paghi'** (2)

(Adnkronos) - Dei Tazenda è uscito ieri in radio e in digitale 'Oro e cristallo', il nuovo singolo in collaborazione con il tenore sardo Matteo Desole, estratto dall'ultimo album 'Antìstasis', che la band descrive con due eloquenti aggettivi. "Uno è Libertà -spiegano- proprio quella che Mesina, ahimè, ha perso. Questo perché i Tazenda hanno, nella loro carriera, scelto di mischiare generi musicali, con questa base di pop rock che a noi piace molto. E l'altro Amore, perché la canzone è una canzone d'amore 'senza un mittente e senza un destinatario', come diceva Battiato della sua 'La Cura'".

E' come se "l'amore vivesse di vita propria, della sua energia -spiegano- e si divertisse a innamorarsi di se stesso usando le maschere delle persone. L'amore deve restare irrisolto, perché forse va solo vissuto e non capito". I Tazenda, che si sono esibiti live ieri sera a Lanusei, saranno in concerto stasera alle 21 all'Auditorium del Conservatorio di Cagliari. "Il teatro è un ricettacolo di ciò che l'energia della musica produce -assicurano- Il concerto è veramente un incontro quasi familiare con il pubblico. Per noi è come tornare da un viaggio e raccontare alla tua famiglia quello che hai vissuto, davanti ad un pubblico desideroso di ascoltare".