Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Le scelte che riguardano la salute dei bambini spettano ai genitori e ai medici di famiglia, non al Pd. In questo momento servono cautela e buonsenso, non imposizioni e burocrazia”. Lo dice Stefano Locatelli, responsabile Enti locali della Lega rispondendo alla proposta lanciata dal sindaco del Pd di Pesaro, Matteo Ricci, e dalle Autonomie locali italiane.