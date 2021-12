Più Europa: domani a Milano 'Speed, la politica non può aspettare''

18 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Si terrà domani, domenica 19 dicembre a Milano, dalle ore 10.00 presso il Palazzo delle Stelline (Corso Magenta, 61) l'evento di Più Europa “Speed - La politica non può aspettare”. Nel corso dell'iniziativa verranno affrontati i temi sui quali il Parlamento non ha il coraggio di legiferare e a cui gli altri partiti non vogliono guardare". Si legge in una nota.

"All'evento parteciperanno, tra gli altri, la senatrice di Più Europa, Emma Bonino (in collegamento), il segretario di +E e sottosegretario agli Affari Esteri, Benedetto Della Vedova, il deputato e presidente di +Europa, Riccardo Magi, la tesoriera di +E Maria Saeli. Ospiti: il sindaco di Milano, Beppe Sala, che interverrà in collegamento video, e il Direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, Carlo Cottarelli".