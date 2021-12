Covid: Ronzulli, 'in Lombardia campagna vaccinale eccellente anche per bambini'

18 dicembre 2021 a

Milano, 18 dic. (Adnkronos) - "La campagna vaccinale in Lombardia si conferma eccellente anche per quanto riguarda gli under 12. L'hub per i bambini organizzato nella Fiera al Portello a Milano, nella sola mattinata di oggi, ha già effettuato oltre mille vaccinazioni e ne somministrerà ancora circa 800 entro questa sera". Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, a margine di una visita all'hub vaccinale per bambini presso la Fiera al Portello a Milano.

"C'è un'organizzazione incredibile, grazie all'impegno della Fondazione Fiera e del suo presidente Enrico Pazzali, e tutto è pensato per mettere i bambini a proprio agio, tra clown, tantissimi colori, pupazzi e certificato di ‘supereroe' rilasciato ai piccoli immunizzati. Un esempio virtuoso perfettamente in scia con gli eccezionali risultati già raggiunti dalla Regione per quanto riguarda la campagna vaccinale degli adulti", conclude.