Musica: il chitarrista dei Queen Brian May ha il Covid, 'giorni orribili ma sto bene'**

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Brian May, chitarrista dei Queen, ha rivelato di essere risultato positivo al Covid. Un post su Instagram del musicista ha mostrato quella che lui stesso ha definito la "temuta doppia linea rossa" su un dispositivo, indicando il risultato positivo al test. "Sì", ha scritto May. "Il giorno scioccante finalmente è arrivato anche per me. La temuta doppia linea rossa. E sì, decisamente una cosa non simpatica, sono stati giorni davvero orribili, ma sto bene. E racconterò la storia. Per favore, fate molta attenzione là fuori, brava gente. Questa cosa è incredibilmente contagiosa. Davvero non fate in modo che rovini il vostro Natale. Con affetto. Bri".

May sembra essere in buona compagnia: il numero di nuove infezioni da Covid nel Regno Unito ha raggiunto livelli record man mano che la variante Omicron ha preso piede. Un certo numero di attività commerciali, in particolare bar e ristoranti dove l'infezione può diffondersi, hanno chiuso a causa dell'epidemia.