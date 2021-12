Milano: ladro tradito dal gps, polizia recupera carico di divani

18 dicembre 2021 a

Milano, 18 dic. (Adnkronos) - La scorsa notte, il titolare di un centro logistico di Cislago (Varese) ha allertato la polizia, attraverso il centro operativo autostradale di Novate Milanese, in merito al furto di un furgone carico di divani marca Natuzzi e Poltrone e Sofà, rappresentando che l'allarme satellitare installato sul veicolo lo segnalava in movimento lungo l'autostrada A1. Personale della Stradale di Guardamiglio (Lodi) intercettava il camion: gli agenti hanno identificato e indagato per furto il conducente, specializzato nei furti d'auto, scoprendo però che il mezzo era ormai stato svuotato.

Dal tracciato dell'allarme gps è stato possibile identificare un'area privata a Cuggiono. I poliziotti del compartimento polizia Stradale di Milano hanno sequestrato nel primo capannone un furgone, 14 motori e 13 airbag e hanno indagato il gestore del deposito, pregiudicato. Nel secondo deposito, gli agenti hanno trovato 18 tra divani e poltrone per un valore commerciale di poco superiore ai 40mila euro e, anche in questo caso, hanno indagato per ricettazione il gestore del magazzino.