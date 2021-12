Asi, Gianluca Galeazzi: "Mio padre era uomo che non aveva filtri, a casa era come lo conoscevate"

19 dicembre 2021 a

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - “Mio padre era un uomo che non aveva filtri. A casa era come lo conoscevate, anche se era sempre in giro per lavoro non mi ha mai fatto mancare niente. Lui è stato un grande atleta e questo lo ha reso un grande giornalista. Lui riusciva a stare nel punto giusto al momento giusto e lo rendeva un grande giornalista con il fiuto”. Così il figlio del giornalista Giampiero Galeazzi, Gianluca, nel suo intervento alla XVI edizione del premio ASI ‘Sport&Cultura – Gli Oscar dello Sport italiano' tenutosi presso il Salone d'Onore del Coni.